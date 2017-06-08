Тоомас Тынисте: вместо введения новых налогов лучше повысить НСО

По мнению Тоомаса Тынисте, которого правление "Союза отечества и Res Publica" (IRL) утвердило кандидатом на пост министра финансов вместо Свена Сестера, можно было бы повысить налог с оборота вместо введения нескольких новых налогов.

Об этом Тынисте заявил в среду, 7 июня, в интервью "Актуальной камере на эстонском языке".

"Лично я вместо нескольких разных налогов, которые создают путаницу и бюрократию, добавил бы один процент к НСО и обложил бы налогом потребление. В этом смысле деньги ведь пойдут на благое дело, на повышение доходов людей, ведь не облагаемый налогом минимум у низкооплачиваемых (работников) повысится до 500 евро (в месяц)", - сказал он.

По словам Тынисте, у нет пока нет запасного плана на тот случай, если Государственный суд удовлетворит обращение канцлера права Юлле Мадизе и запретит правительству реализовать план повышения акциза на алкоголь в его нынешнем виде. "Я так далеко еще не заглядывал, чтобы был план "Б" или "В". Мой план все-таки в том, чтобы у нас были налоги как можно ниже и как можно меньше было новых налогов", - добавил он.

Тынисте, которому принадлежит фирма по оптовой торговле, реализующая в том числе и алкогольную продукцию, подтвердил, что это обстоятельство не повлияет на его работу в качестве министра финансов.

"Алкоголь составляет очень маленькую долю моих предприятий, и здесь вообще нет никакой связи с решениями правительства и Рийгикогу по алкогольной политике. Но это более длинная тема. Очень легко поднимать акцизы, вписывать дополнительные деньги в бюджет, но мы сейчас все-таки видим, куда это ведет. Приграничная торговля, когда люди ездят покупать алкоголь за границу, туристы сюда больше не приезжают, потому что считают Эстонию дорогой страной — это все-таки в конце концов проблема, если это делается так быстро и необдуманно", - пояснил он.

Дискуссия о пересмотре ранее согласованного пакета поправок в налоговое законодательство началась в правительстве после того, как одну из партий правящей коалиции — "Союз отечества и Res Publica" (IRL) возглавил в середине мая Хелир-Валдор Сеэдер, который посчитал необходимым пересмотреть прежние договоренности.

Накануне правление IRL приняло решение сменить трех из пяти своих министров в составе правительства. Министра окружающей среды Марко Померанца сменит Сийм Кийслер. Свен Сестер лишится портфеля министра финансов, передав пост Тоомасу Тынисте, а министром обороны станет Юри Луйк, который сменит на этом посту бывшего председателя IRL Маргуса Цахкна. Министр юстиции Урмас Рейнсалу и министр социальной защиты Кайа Ива сохранят свои портфели.

Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер в состав правительства входить не будет. Он возглавит парламентскую фракцию IRL.

Изменения в составе правительства должны быть утверждены советом уполномоченных партии.