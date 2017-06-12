С июля начинается выплата пособия многодетным семьям

В июле Департамент социального страхования начнет выплачивать пособие многодетным семьям, предназначенное для семей с тремя и более детьми. Семьи с числом детей от трех до шести начнут дополнительно получать 300 евро, а если в семье семь и более детей — 400 евро в месяц.

Пособие будет выплачиваться дополнительно к детскому пособию, которое сейчас составляет 50 евро в месяц на первого и второго ребенка и 100 евро — на третьего и каждого последующего ребенка. Таким образом, семья с тремя детьми начнет с июля получать ежемесячно 500 евро, а семья с семью детьми — 1000 евро.

В департаменте отметили, что для получения нового пособия не требуется подавать специальное ходатайство, поскольку оно будет добавлено автоматически к уже выплачиваемому детскому пособию. Таких семей в Эстонии сейчас насчитывается около 18 000.

Поскольку цель семейных пособий — частично компенсировать расходы на воспитание ребенка, то пособие выплачивается родителю, который повседневно воспитывает ребенка. "Например, если в семье двое детей от нынешнего брака, а также ребенок одного из родителей от предыдущего брака, то тот родитель, который сейчас получает детское пособие, начнет автоматически получать и пособие многодетным семьям", - пояснила советник отдела пособий Департамента социального страхования Мерлин Лооритс.

Исключением является ситуация, когда ребенок после расставания родителей поочередно живет в двух семьях равное количество времени. В таком случае родителям придется договориться, членом какой семьи является ребенок.

Право на получение пособия многодетным семьям есть у одного из родителей, опекуна или попечителя, в семье которого растет трое детей, на которых выплачивается детское пособие. Пособие выплачивается до достижения ребенком 16-летнего возраста или до 19 лет, если ребенок является учащимся.