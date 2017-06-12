В Кохтла-Ярве впервые оштрафовали квартирное товарищество

Городское управление Кохтла-Ярве впервые выписало штраф в 300 евро квартирному товариществу за то, что оно не выполняет свои обязанности по содержанию в порядке фасада дома, с которого падают штукатурка и обломки кирпичей, создавая опасность для прохожих.

Речь идет о многоквартирном доме, который находится в центре города - на улице Кескаллеэ, 17, рядом со зданием горуправления.

По словам заместитель мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, горуправление делало квартирному товариществу предписания о необходимости привести фасад в порядок, но ответной реакции не последовало. "Ждали, что товарищество сообщит, когда планирует ремонт фасада. Не дождались, игнорирование полное", - возмущает заместителя мэра поведение руководства товарищества, пишет "сверное побережье".

Руководитель квартирного товарищества дома по Кескаллеэ, 17 Евгений Брач сказал, что он в этой роли всего год и еще не успел заняться фасадом. "Крыша протекала, и сначала ее делали. Попробую теперь фасад, давал объявления, но никто не берется за эту работу, пока даже не знаю, сколько это будет стоить. Конечно, 300 евро - это для нас тоже не лишние деньги. Вместо того, чтобы как-то помогать товариществам, как в других городах делают, наше горуправление штрафует".

В случае если квартирное товарищество не приведет в порядок фасад, то город будет штрафовать его и дальше, и суммы могут дойти до 30 тысяч евро. Виталий Бородин заметил, что до сих пор город штрафовал только фирмы, которые не выполняют предписания, и не делал это в отношении товариществ, зная их бедственное положение, но в дальнейшем ко всем владельцам зданий будут применяться предупредительные меры, а если не отреагируют - то штрафные санкции.