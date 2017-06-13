Парковка для НЛО: в Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки

В пятницу, 9 июня, на улицах Ярвеского района Кохтла-Ярве появилось 15 странных знаков вдоль пешеходных дорожек. Их установили по инициативе школьников Ярвеской гимназии, победивших в общереспубликанском проекте "Создай свой город".

Один из инициаторов проекта, ученик Ярвеской гимназии Георгий Карягин, говорит, что идея этой затеи - сделать город интереснее.

Все 15 знаков расположены на протяжении 3,5 километров. Один из них, например, запрещает вход в парк для темных сил, в то же время в парке есть знак, разрешающий парковку для НЛО.

По словам Георгия, их команда из шести человек горячо обсуждала, какие именно знаки установить. Один из знаков поддержали все - это знак, запрещающий общение друг с другом без помощи мобильных телефонов.

"Люди в наше время все больше общаются друг с другом посредством телефонов. Мы же хотим, чтобы они больше общались вживую", - говорит он.

Проект молодежи разлетелся по соцсетям и к знакам предлагаются различные трактовки. Внимательные обыватели в том числе отметили, что ни один из раскрашенных в цвета радуги указателей со словами "Õnn/Счастье" на городской площади не направлен в сторону мэрии. Георгий говорит, что это просто случайное совпадение.