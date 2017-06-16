ЮНИСЕФ: уровень благополучия детей в Эстонии выше среднего

По уровню благополучия детей и молодежи Эстония занимает 17-е место в мире, выяснилось из свежего исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В общем списке Эстония располагается между Испанией и Португалией, получив высокую оценку за устойчивое развитие самоуправлений и общин, а также за ответственный подход к потреблению и производству, передает портал err.ee.

Первые строчки рейтинга заняли Норвегия, Германия и Дания. Латвия и Литва — на 28-м и 33-м месте соответственно.

В снижении детской бедности, согласно рапорту, лучше других преуспели Финляндия, Исландия и Норвегия.

Исследование детского благополучия охватило 41 страну мира, которые ЮНИСЕФ считает богатыми.