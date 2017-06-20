Эстонской кроне 20 июня исполнилось бы 25 лет

Во вторник, 20 июня, исполняется 25 лет с того дня, когда Эстония перешла на крону. Эту валюту страна использовала до 1 января 2011 года.

В полдень музее Банка Эстонии президент центробанка Ардо Ханссон поделится своими воспоминаниями как о кроне, так и о денежной реформе 1992 года.

Курс эстонской кроны всегда оставался стабильным. На первых порах крона была привязана к немецкой марке (за одну марку давали восемь крон), а после перехода Германии на евро курс кроны привязали к общеевропейской валюте (15,6466 крон = 1 евро)

Бывший председатель совета Банка Эстонии Яан Мянник ранее отмечал, что эстонская крона была нужна для того, чтобы экономика Эстонии стала независимой от экономики СССР.

С 1 января 2011 года Эстония перешла на евро.

По состоянию на конец 2016 года на руках у жителей страны оставались эстонские кроны на сумму 46 млн евро.

"Если разделить эту сумму на всех жителей Эстонии, то она уже не покажется столь огромной. Понятно, что люди приняли для себя осознанное решение сохранить кроны как предмет памяти", - говорил руководитель отдела наличных денег Банка Эстонии Райт Роосвеэ.