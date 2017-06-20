Власти Нарва-Йыэсуу не разрешили продлить работу музыкального фестиваля

Мэрия Нарва-Йыэсуу отказалась продлевать время работы масштабного музыкального фестиваля East Beach Fest 2017, который пройдет на пляже курортного города в середине июля.

На прошлой неделе городская управа рассмотрела ходатайство фирмы-организатора мероприятия о продлении времени работы фестиваля с 18:00 до трех ночи в первый день (14 июля) и с 16:00 до трех ночи в следующий.

По оценке управы, продление времени работы фестиваля не является оправданным и повлечет за собой недовольство со стороны местных жителей, а также может увеличить число нарушений общественного порядка.

Поэтому фестиваль пройдет в заранее обговоренные сроки: с 18:00 до 3:00 14 июля и с 16:00 до 3:00 15 июля.

Фестиваль танцевальной музыки East Beach Fest ежегодно посещают тысячи людей. Но не всем горожанам он приходится по душе. Так, в прошлом году портал rus.err.ee писал о том, что один из жителей Нарва-Йыэсуу через суд потребовал запретить проведение фестиваля, поскольку мероприятие слишком шумное. Однако суд его жалобу отклонил.

В этом году на пляже в Нарва-Йыэсуу главными действующими лицами станут украинский певец Макс Барских и российская группа "Комиссар".