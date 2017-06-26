ФОТО: Эстонская дружина школьников на Ратушной площади открыла трудовое лето

В этом году в дружину записались почти 1000 таллинских школьников. Половина из них будет работать в городских отрядах, а другая - за пределами Таллинна.

Нынешний сезон в дружине отличается тем, что вместе будут трудиться и отдыхать школьники из разных регионов Эстонии.

Трудовое лето завершится слетом в Тоозиканну 15-17 августа.