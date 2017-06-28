Со дня принятия Конституции Эстонии исполнилось 25 лет ({{commentsTotal}})
В среду, 28 июня, исполняется 25 лет со дня принятия Конституции Эстонии.
Ровно 25 лет назад, 28 июня 1992 года, в Эстонии прошло народное голосование по принятию Основного закона страны.
Конституцию Эстонии разработала Конституционная ассамблея, в состав которой входили 60 человек.
В Конституции Эстония была провозглашена демократической республикой.
Сегодня по случаю 25-летней годовщины Конституции Эстонии в Рийгикогу пройдут торжественные мероприятия, а государственная компания Eesi Post выпустит по этому случаю специальную почтовую марку.
Редактор: Сергей Михайлов