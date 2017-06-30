Торговля по интернету в Эстонии в мае выросла на 33%

В мае 2017 года совокупный оборот предприятий розничной торговли Эстонии изменился незначительно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос всего на 1% и составила 586,3 млн евро. Наибольший успех показала торговля в интернете - рост составил 33%.

По данным Департамент статистики, обороты выросли у продавцов в интернете - на 33%. Также выросли обороты в магазинах по продаже компьютеров и аксессуаров к ним, фототоваров, книг, спортивного инвентаря, игрушек, цветов и рассады - рост составил 19%.

На 3% увеличились продажи магазинов подержаных товаров и продажи в киосках и на рынке. На 2% выросли продажи товаров для дома, бытовой техники, строительных товаров и товаров из металла.

Сократились продажи промтоваров в торговых центрах, а так же обороты специализированных магазинов по продаже текстиля, одежды и обуви, лекарств и косметики. Обороты продуктовых магазинов и АЗС сократились на 1%.

По сравнению с апрелем в майские продажи предприятий розничной торговли выросли на 9%. Однако сезонно и календарно скорректированным данные по оборотам предприятий розничной торговли остались на уровне предыдущего месяца. За пять месяцев 2017 года обороты предприятий розничной торговли выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%.

Статистика составлена по данным Налогово-таможенного департамента.