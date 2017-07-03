В июне сократилось поступление подоходного налога в бюджеты местных самоуправлений Эстонии

По данным Налогово-таможенного департамента (MTA), в бюджеты местных самоуправлений Эстонии (KOV) в июне поступило 81,4 млн евро подоходного налога, что на 0,12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В Таллинне поступление подоходного налога составило 30,8 млн евро, это на 1,5% больше, чем годом раньше.

В Тарту приток средств от подоходного налога составил 5,7 млн евро, это на 4,5% меньше, чем годом раньше.

В бюджет Нарвы поступило подоходного налога 2,18 млн евро, это на 0,38% меньше, чем годом раньше.

В Пярну приток средств от подоходного налога составил 2,08 млн евро, это на 5% меньше, чем годом раньше.

В Кохтла-Ярве поступления подоходного налога составили 1,6 млн евро, это на 0,2% больше, чем годом раньше.