Эстония вошла в список стран с самым высоким уровнем кибербезопасности

Лишь половина всех стран в мире имеют или разрабатывают надлежащую стратегию обеспечения безопасности в интернете. Эстония успешно обеспечивает безопасность в интернете. В составленном рейтинге стран по кибербезопасности заняла пятое место в мире. На первом месте - США, Россия в этом рейтинге заняла 11 место.

Международный союза электросвязи (МСЭ) составил индекс кибербезопасности стран. В нем говорится, что лишь 38% от общего числа стран мира имеют надежную стратегию защиты от хакерских атак и других преступлений в интеренете. Еще 12% - в процессе разработки таких стратегий.

В докладе представлен рейтинг стран по уровню обеспечения кибербезопасности. Первое место занял Сингапур, второе – США.

В список стран с самым высоким уровнем кибербезопасности вошли также Малайзия (3), Оман (4), Эстония (5), Маврикий (6), Австралия (7), Грузия (8), Франция (9), Канада (10) и Россия (11).