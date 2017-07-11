В Силламяэ со здания культурного центра украли камеру наблюдения

В ночь на понедельник со здания силламяэского Центра культуры украли камеру видеонаблюдения. Нанесенный городу ущерб составил около 700 евро.

Мэрия Силламяэ уведомила об инциденте полицию, попросив принять меры для установления личностей преступников.

"Благодаря видеоматериалам можно предположить, что в краже участвовали два человека. На видеозаписи видно, как они с похожим на лестницу предметом подходят к зданию", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee специалист по городскому имуществу мэрии Силламяэ Ольга Руина.

По ее словам, стоимость украденной камеры - 525 евро. Однако ущерб был нанесен и зданию - стену, на которой было установлено устройство, теперь придется штукатурить.

"За последние полгода это уже второй случай кражи камеры видеонаблюдения. Весной украли камеру, которая была установлена на жилом доме. Полиция пока не установила причастных к этому инциденту", - добавила Руина.