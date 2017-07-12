ФОТО: в Эстонию на три дня приехали суперкары

В среду, 12 июля, из Северных стран в Эстонию прибыло более 50 спортивных автомобилей класса люкс.

Серия мероприятий для собственников суперкаров Gran Turismo посещает Эстонию уже в шестой раз.

После демонстрации около гостиницы Hilton в Таллинне, автомобили отправились в Пярну, где они пробудут до 16 июля.

Gran Turismo – это серия мероприятий, предназначенных для собственников суперкаров, в рамках которой участники совершают автопробеги по различным странам Европы и посещают европейские гоночные трассы.

С программой Gran Turismo Baltica 2017 можно ознакомиться здесь.