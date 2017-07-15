В Эстонии в июне почти на 34% выросло число новых автомобилей

В первом полугодии в Эстонии было зарегистрировано более 13 тыс. новых автомобилей, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне рост составил почти 34%. По процентам роста страна лидирует в Европе.

В июне было зарегистрировано 2 666 новых автомобилей, что почти на 34% больше, чем было в июне 2016 года. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), 34-процентный рост регистрации новых автомобилей позволил Эстонии занять четвертое место в Европе.

В целом по странам ЕС новых автомобилей в июне было зарегистрировано на 2,1% больше, чем в июне 2016 года, а за полгода рост оставил 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.