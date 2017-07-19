Из-за распыляемых на рапсовых полях пестицидов начали гибнуть пчелы

В первой половине июля были зафиксированы пять эпизодов массовой гибели пчел в четырех уездах Эстонии. К настоящему моменту установлено, что по крайней мере в двух случаях гибель насекомых спровоцировали распыленные возле пасек пестициды.

Для установления виновных в этих инцидентах и решения проблемы с использованием химических препаратов для защиты растений в Министерстве сельского хозяйства в среду состоялся круглый стол, сообщила "Актуальная камера".

Установленные случаи массовой гибели пчел произошли в период со 2 по 12 июля. На сегодняшний день точно известна причина двух инцидентов — это пестициды, которые распыляли на рапсовых полях. Причины третьего пчелиного мора еще изучаются.

"В двух случаях мы обнаружили в тельцах умерших пчел остатки пестицидов", - сказала руководитель контрольного бюро Департамента сельского хозяйства Катрин Киккас.

Когда все результаты исследований будут известны и выяснится, что причиной гибели пчел стали пестициды, тем, кто их распылил, будет сделано предписание и им придется заплатить штраф. Виновных могут также лишить денежной дотации, которую они получают для поддержки своего хозяйства.

"Если вред причинен умышленно, то дотация может снизиться до 100%. Это значит, что виновник останется совсем без денежной поддержки", - пояснил вице-канцлер по вопросам пищевой безопасности, науки и развития Министерства по делам сельской жизни Тоомас Кеввай.

Чиновник отметил, что в рамках закона о Защите растений планируется ужесточить наказания за чрезмерное использование пестицидных средств. По его мнению, нарушитель должен сам возмещать ущерб, нанесенный пасечнику.

По словам председателя правления Общества пчеловодов Эстонии Александера Килька, ущерб от гибели одной пчелиной семьи составляет около 500 евро. "Мы примерно подсчитали, что если, например, весь пчелиный рой погибнет, то тогда только за одну семью у него будет ущерб до 500 евро", - сказал он.

На большой пасеке за один раз могут умереть несколько десятков пчелиных семей. Кроме этой потери, пчеловод остается без своего медового урожая, что наносит ему большой денежный ущерб.