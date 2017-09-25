В Нарве во дворе жилого дома велосипедист наехал на пенсионерку

Накануне во второй половине дня в Нарве велосипедист сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в 16:20 у дома №20 на улице Раху.

По данным властей, велосипедист, личность которого не установлена, наехал на 78-летнюю женщину и покинул место происшествия.

Пострадавшей первую помощь оказали на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.