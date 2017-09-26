В Эстонии во второй раз пройдет День самоуправлений

Руководители городов и волостей Эстонии соберутся во вторник, 26 сентября, в Таллинне, чтобы во второй раз отметить День самоуправлений.

В первую очередь участники съезда обсудят влияние административной реформы на местные самоуправления. После октябрьских выборов их число сократится с 215 до 79.

Статус самоуправлений был восстановлен в Эстонии 1 октября 1990 года. Первыми самоуправлениями стали волость Муху и город Курессааре.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, самоуправления стали колыбелью политиков, опыт и знания которых позже помогли создать Эстонское государство.

В 2016 году День самоуправлений отметили в Эстонии впервые.