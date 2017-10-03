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Разыскивается 27-летний нарвитянин: полиция просит с ним не контактировать ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Полиция разыскивае Дмития.
Полиция разыскивае Дмития. Автор: Нарвское отделени полиции
Ида-Вирумаа

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 27-летнего Дмитрия, который ушел из дома 29 сентября и не вернулся. В стрессовой ситуации он может вести себя непредсказуемо, поэтому полиция просит не контактировать с ним, а сообщить о нем.

У него есть мобильный телефон, но телефон выключен, поэтому с мужчиной невозможно связаться либо позиционировать его местонахождение. Полиция получила сообщение о пропаже Дмитрия сегодня, 3 октября, и его поиском занимаются полицейские патрули.

Рост мужчины - 182 сантиметра, он среднего телосложения. На нем могла быть светло-серая либо черная куртка, бежевые джинсы и бежевые ботинки. При себе у него темно-синий рюкзак.

По состоянию здоровья, Дмитрий не всегда может адекватно воспринимать окружающее и поэтому его жизнь может быть в опасности. При ухудшении состояния здоровья или в вызывающей стресс ситуации он может вести себя неадекватно, поэтому просим всех, кто увидит изображенного на фото человека, избегать контакта с ним и позвонить незамедлительно на номер 112.

Редактор: Артур Тооман



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