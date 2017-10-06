Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила "Актуальная камера".

По словам педагога, самый большой вызов для него - пробудить в учениках интерес к своему предмету.

"Очень трудно добиться понимания того, что есть какие-то вещи, которые не меняются со временем, чтобы ученики это поняли. Им кажется, что мой предмет им в жизни не пригодится, он сложный, изучение его требует много времени. Они не хотят тратить на это силы, больше внимания уделяют изучению языков, и поэтому переубедить их в этом - самое сложное", - сказал Емельянов.

В общей сложности в различных номинациях были отмечены шесть преподавателей гимназий, школ и детских садов.