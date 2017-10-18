EKRE вновь стала общаться с журналистами на русском языке

Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), летом этого года решившие давать официальные комментарии журналистам только на государственном языке, теперь вновь общаются с представителями СМИ и на русском языке.

Об этом в среду, 18 октября, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал председатель EKRE Март Хельме.

"Да, действительно, мы уже давали несколько комментариев на русском. С чем это связано? Во время предвыборной кампании мы решили, что с избирателями лучше общаться на том языке, который им более понятен", - сказал Хельме.

"Но это касается не только избирателей, но и журналистов"? - задал уточняющий вопрос на эстонском языке корреспондент.

"Да", - ответил Март Хельме.

После этого корреспондент перешел на русский. "То есть, по взаимному согласию журналист может спрашивать на русском и на том же языке получать ответ?" - прозвучал еще один вопрос.

"Да, так и есть", - ответил на эстонском лидер EKRE.

Русский язык за несколько месяцев он не позабыл. В 14 часов его комментарий на русском языке прозвучал в эфире выпуска новостей на "Радио 4".