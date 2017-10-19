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Изъятая в июле из семьи российских граждан в Таллинне девочка продолжает жить в приюте ({{commentsTotal}})

Эстония
Артур Тооман
Результаты проделанного ремонта Анатолий Газарян продемонстрировал фотографией в Фейсбуке.
Результаты проделанного ремонта Анатолий Газарян продемонстрировал фотографией в Фейсбуке. Автор: Страница Анатолия Газаряна в Facebook
Эстония

Изъятая из семьи постоянно проживающих в Эстонии граждан РФ Анатолия Газаряна и Анны Михайловой восьмилетняя дочь на сегодняшний день продолжает оставаться в приюте, куда ее временно поместили до 16 октября. Соцработник ходатайствовал в суде о продлении срока содержания, так как не имеет возможности убедиться в том, что родители улучшили условия жизни ребенка - отец девочки отказывается общаться с социальной службой без адвоката.

Восьмилетняя девочка с июля нынешнего года находится в Мустамяэском приюте, хотя она должна была вернуться к своим родителям 16 октября, потому что родители и социальный работник не могут найти общий язык. Обе стороны утверждают, что противоположная сторона не идет на контакт.

СМИ в июле писали об изъятии из семьи российских граждан, проживающих в Таллинне, ребенка по причине неблагоприятной бытовой обстановки в квартире, в результате чего у девочки начались проблемы в школе. Ребенка временно поместили в приют до 16 октября, но по состоянию на сегодняшний день, в семью девочка не вернулась.

Между тем, родители могут ежедневно водить ребенка в школу из приюта, помогать ему с уроками и встречаться на выходных. 

Ребенка родителям должны были вернуть при условии, что те сделают ремонт в квартире и изменят свой образ жизни, например, перестанут курить дома.

Как рассказал порталу rus.err.ee отец девочки Анатолий Газарян, ремонт был сделан. 17 октября он пошел в Мустамяэский приют забирать ребенка, однако дочку ему не отдали, сославшись на то, что социальный работник управы еще на 72 часа оставил ее в приюте.

В Харьюском уездном суде rus.err.ee подтвердили, что Мустамяэская управа действительно подала заявление о продлении срока первичной защиты ребенка. Суд дал сторонам возможность до 23 октября представить свои объяснения, после чего будет принято решение возвращать ребенка в семью или нет.

По словам Газаряна, ему в приюте не объяснили причину удержания ребенка и никаких документов не дали. "Основной причиной может быть только угроза жизни и здоровью ребенка, но никакой угрозы на самом деле нет. Мы сделали ремонт в квартире, освободили третью комнату, поставили в нее детскую мебель — выполнили все требования управы".

Социальная служба: родители отказываются идти на контакт

Руководитель Отдела по защите детей мустамяэской районной управы Карин Куслап объяснила порталу rus.err.ee причину задержания ребенка тем, что родители не идут на контакт.

"Родителям по телефону был сделан запрос c просьбой разрешить навестить их дома после приведения квартиры в порядок, согласно заключенной в июле договоренности. Нужно зафиксировать ситуацию и убедиться, что бытовые условия улучшились, но оба родителя сообщили по отдельности, что со службой защиты детей они будут общаться только через адвоката. До настоящего времени со стороны родителей не было проявлено никакой инициативы для общения с самоуправлением, поэтому нам неизвестно, действительно ли условия улучшились. В суд направлено ходатайство о продлении срока изъятия ребенка из семьи в связи с указанными обстоятельствами, а также ходатайство обязать родителей сотрудничать. Ни Анатолий Газарян, ни Анна Михайлова не обращались в самоуправление с желанием сотрудничать. На наши письма не было никакой реакции", - объяснила Куслап.

Анатолий Газарян подтверждает, что соцработники с ним связывались. "Они обращались, не помню когда, хотели посмотреть квартиру. Я им ответил, что пожалуйста приходите, но только в сопровождении третьих лиц, с нашим адвокатом. Мы не доверям людям, которые о нас распространяют ложную информацию, и с кем мы судимся. Они не пришли, и не связались с нашим адвокатом".

На вопрос, почему он сам не свяжется с соцработником и адвокатом, Газарян ответил, что это решение должна принять управа. "Я не обязан их пускать в свою квартиру, пусть приходят с третьей стороной. Мне нужна объективность", - сказал Газарян.

Пока взрослые спорят, девочка остается в приюте

Пока социальные службы и родители спорят, кто должен сделать первый шаг, ребенок продолжает оставаться в приюте.

"Мы ждем и надеемся, что родители начнут с нами добровольно сотрудничать, а также примут участие в курсах и консультациях, чтобы гарантировать благополучие ребенка и получение им образования. Вмешательство в семейную жизнь и отделение ребенка от семьи - это крайняя мера, применяемая, когда прочие средства воздействия не работают. До тех пор, пока у нас не будет соответствующих доказательств, контакта и сотрудничества с родителями, ребенок в семью не вернется - таковы меры правовой защиты. Окончательное решение об организации дальнейшей жизни ребенка примет суд", - говорится в ответе Карин Куслап.

анатолий газарянизъятие ребенка из семьи


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