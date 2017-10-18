Нарвские школьники продемонстрировали свои успехи в конструировании роботов

В Нарве состоялась выставка робототехники, на которой ученики городских школ, гимназий и детских садов показали свои изобретения в конструировании роботов.

Выставка состоялась в торговом центра Fama, а участие в ней приняли учащиеся семи школ и гимназий, сообщила в среду, 18 октября, "Актуальная камера".

Роботы управлялись программами, написанными самими юными изобретателями. Собранные из стандартных наборов частей и блоков небольшие аппараты отличались по своему назначению и функциональности.

По словам ученика Нарвского языкового лицея Никиты Стрекалова, для сборки робота нужно уметь думать, иметь фантазию и разбираться в технологиях.

Азы роботехники детям демонстрируют еще в детском саду. "Мы начинаем уроки роботики прямо с ясельного возраста, и самый простой робот у нас - это БИ-БОТ. Там даже ясельки могут высчитать раз-два-три, сделать три хода и пчелка придет на нужную клеточку", - сказала завуч детсада Вера Осис.