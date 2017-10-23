Госдолг Эстонии в 2016 году был самым низким в ЕС

По состоянию на 2016 год долг правительственного сектора по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) составил 9,4%, что было самым низким показателем по всему Европейскому союзу, сообщила статистическая служба ЕС Евростат.

На следующих за Эстонией позициях по показателям госдолга следовали Люксембург (20,8%), Болгария – 29% и Чехия – 36,8%.

Наиболее высоким уровень государственного долга был у Греции – 180,8%, за ней шли Италия – 132% и Португалия – 130,1%.

Средний показатель государственного долга в еврозоне составил 88,9% ВВП и по ЕС – 83,2%. Дефицит правительственного сектора по отношению к ВВП в еврозоне составил 1,5% и в ЕС – 1,7%.

Профицит правительственного сектора в отношении ВВП наивысшим был в Люксембурге – 1,6%, а также на Мальте и в Швеции – по 1,1%.

Самым низким дефицит был в Эстонии – 0,3%, в Дании 0,6% и в Ирландии – 0,7%. Наивысшим его показатель был в Испании – 4,5% и во Франции – 3,4%.

Дефицит госбюджета Эстонии в прошлом году составил 61 млн евро или 0,3% ВВП. Расходы правительственного сектора при этом достигли 40,6% и доходы – 40,3% ВВП.

В среднем по еврозоне расходы правительственного сектора составили 47,6% ВВП и доходы 46,1%.