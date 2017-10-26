Самый толстый слой снега покрыл Харьюмаа и Рапламаа ({{commentsTotal}})
В четверг в 8 утра произведенные замеры показали, что больше всего снега выпало в Харьюмаа и Рапламаа, где ширина снежного покрова достигла 11 сантиметров.
В Тюри, Валга и Отепя выпало 5-7 сантиметров снега. В остальной материковой Эстонии толщина покрова была около трех сантиметров.
Количество выпавших осадков измеряют раз в сутки в 8 утра.
Ночью в уборке снега в Таллинне было занято 52 снегоуборочные машины и 22 бригады.
Редактор: Дина Малова