Самый толстый слой снега покрыл Харьюмаа и Рапламаа

В четверг в 8 утра произведенные замеры показали, что больше всего снега выпало в Харьюмаа и Рапламаа, где ширина снежного покрова достигла 11 сантиметров.

В Тюри, Валга и Отепя выпало 5-7 сантиметров снега. В остальной материковой Эстонии толщина покрова была около трех сантиметров.

Количество выпавших осадков измеряют раз в сутки в 8 утра.

Ночью в уборке снега в Таллинне было занято 52 снегоуборочные машины и 22 бригады.