В сентябре число браков в Эстонии в 2 раза превысило количество разводов

В сентябре 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 588 новых семейных союзов, в то же время развелись 283 пары.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в сентябре в Харьюском уезде зарегистрировали 316 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 94 и 63 брака.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 144 пары. В Ида-Вируском уезде - 43, в Тартуском - 25 пар.

Традиционно больше всего свадеб играют в Таллинне и Харьюмаа. Здесь же регистрируют и больше всего разводов.