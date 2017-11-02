Пытавшемуся устроить самосожжение в Нарве грозит штраф или арест

В пятницу, 3 ноября, Вируский уездный суд определит наказание для 65-летнего жителя Силламяэ Николая Цуха, который в середине октября пытался устроить самосожжение на Петровской площади в Нарве.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, по факту произошедшего 15 октября на Петровской площади в Нарве полиция возбудила делопроизводство о проступке.

Протокол о правонарушении был передан в Вируский уездный суд, а за нарушение общественного порядка Николаю Цуху теперь грозит административное наказание

"Наказание для него должен определить суд", - добавила она.

В пресс-службе Вируского уездного суда rus.err.ee сообщили, что материалы делопроизводства о проступке были рассмотрены на заседании 24 октября.

"Оглашение решения назначено на 3 ноября", - сообщил пресс-секретарь суда.

За подобное правонарушение суд может назначить наказание в виде денежного штрафа или ареста на срок до 30 дней.

Ранее Николай Цух попадал в поле зрения властей. 22 сентября текущего года он был наказан в уголовном порядке за езду без прав. Тартуский окружной суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине не придется, если в ближайший год он не совершит новое преступление.

Как писал rus.err.ee, 15 октября днем Николай Цух стоял на Петровской площади с канистрой и плакатом, чем и привлек внимание прохожих. Он утверждал, что готов поджечь себя, чтобы выразить протест против действий центральной власти Эстонии.

Прибывшие на место полицейские попытались отобрать у мужчины канистру с бензином, но тот оказал сопротивление и топливо расплескалось на стража порядка и самого пикетчика.

Мужчина чиркнул зажигалкой и тут же загорелся. Огонь удалось потушить.

Тяжелых травм мужчина не получил, но попал в руки правоохранителей.