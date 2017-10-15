ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение ({{commentsTotal}})
Сегодня, около 13:30, мужчина на Петровской площади в Нарве пытался совершить самосожжение, тяжелых травм мужчина не получил.
По предварительным данным, это был гражданин России, который, по его словам, протестовал против Эстонской Республики, передает новостной портал ERR.
От более конкретных комментариев мужчина отказался.
На месте происшествия мужчиной занимается скорая помощь и полиция.
Смотрите видео с попыткой самоподжога
Редактор: Надежда Берсенёва