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Спровоцировавший ДТП под Нарвой нетрезвый водитель превысил допустимую скорость ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Травмы одного из пострадавших оказались серьезными.
Травмы одного из пострадавших оказались серьезными. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Спровоцировавший накануне утром ДТП в волости Вайвара нетрезвый водитель превысил допустимую скорость. Напомним, в результате аварии пострадали шесть человек.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

По данным властей, автомобиль BMW, которым управлял 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, по причине чрезмерной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Mazda с 30-летним водителем за рулем.

В результате аварии пострадали шесть человек. В больницу были доставлены водитель Mazda и находившиеся в этой же машине 65-летняя женщина и 66-летний мужчина. Также в больницу доставили водителя BMW и его пассажиров - 25-летнего мужчину и 17-летнюю девушку,

"На данный момент мы можем говорить, что из шестерых пострадавших в данной аварии травмы одного потенциально могут быть признаны тяжелыми. В случае, если эта информация подтвердится, то в отношении водителя будет начато уголовное производство по вступившему вчера в силу новому параграфу пенитенциарного кодекса, предусматривающего под собой наказание от трех до 12 лет лишения свободы", – сказал накануне "Актуальной камере" руководитель нарвской патрульной службы Александр Урб.

Как писал rus.err.ee, ДТП произошло в четверг, 2 ноября, в 6:45 утра на 209-м километре шоссе Таллинн-Нарва.

Редактор: Сергей Михайлов

дтп под нарвой


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