В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

В октябре в Эстонии было продано 2076 новых автомобилей, всего за первые десять месяцев года в Эстонии продали 21 422 новых автомобиля, то есть, на 11,1% больше, чем за тот же период прошлого года, об этом сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

Самыми популярными марками автомобилей были Toyota (319 проданных в октябре автомобилей), Škoda (278) и Volkswagen (179). Наиболее популярной моделью в октябре была Škoda Octavia (101), за ней следуют Toyota Avensis – 89 и Volkswagen Passat – 69 проданных машин.

Самой популярной маркой грузовиков в октябре была Scania (41), за ней MAN – 25 и Volvo – 21.