rus.err.ee

Время поджимает: Эстонии надо готовиться к сокращению дотаций из ЕС ({{commentsTotal}})

Экономика
Госконтролер Алар Карис передал годовой отчет председателю Рийгикогу Эйки Нестору.
Госконтролер Алар Карис передал годовой отчет председателю Рийгикогу Эйки Нестору. Автор: Сийм Лыви/ERR
Экономика

В этом году основное внимание в годовом отчете Госконтроля уделено необходимости подготовки к обеспечению бесперебойного выполнения определенных задач государства, даже если субсидии Европейского союза существенно сократятся, по ориентировочным оценкам, на 40 процентов.

В бюджетном периоде 2014-2020 гг. поддержка Эстонии из структурных и инвестиционных фондов ЕС составляет 4,4 млрд. евро, из которых примерно 3,5 млрд евро направлено на поддержку развития образования, предпринимательства, транспорта, информационного общества и почти 900 млн евро - на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли.

Хотя ожидается, что первоначальный размер субсидий на следующий период, который начнется в 2021 году, выяснится в 2019 году, Эстония, вероятно, будет значительно меньше субсидироваться.

По предварительной оценке Министерства финансов, без учета влияния выхода Великобритании из Европейского союза поддержка из фондов ЕС будет сокращена на 40% по сравнению с текущим бюджетом или примерно на 1,5 млрд. евро.

Общая поддержка из фондов ЕС в период 2014-2020 годов составляет около 3,2 млрд. евро, и та деятельность, которая по оценкам министерств Эстонии, должна будут продолжаться и в следующем бюджетном периоде ЕС, в текущем периоде поддерживается за счет средств Евросоюза в размере примерно 3 млрд. евро.

В случае сокращения субсидий Европейского союза министерства надеются осуществлять эту деятельность счет других доходов государства.

Госконтроль отмечает, что, если субсидии ЕС в следующем бюджетном периоде уменьшатся, а министерства надеются финансировать необходимые мероприятия из государственного бюджета, то может быть трудно найти недостающие средства, учитывая структуру доходов и расходов госбюджета и развитие демографической ситуации в стране.

Однако, если финансирование необходимой дейятельности будет значительно сокращено, то, по мнению министерств, это окажет негативное влияние на выполнение государственных задач.

Госконтролер Алар Карис передал в понедельник годовой отчет председателю Рийгикогу Эйки Нестору. "Жизнеспособное и стойкое государство должно строиться на тех деньгах, которые оно может заработать своими руками и мозгами", - сказал он на встрече.

Карис напомнил о необходимости критически оценивать все, чем государство занимается в данный момент, и подумать о том, что действительно необходимо.

"Когда нам нужно сделать выбор, помогает легкий вопрос: будем ли мы делать то или это и в нынешнем виде и тогда, когда сами должны будем нести все затраты, связанные с этим решением. И прежде, чем дать ответ, взять паузу для размышлений. Сейчас для раздумий как раз подходящее время".

Редактор: Надежда Берсенёва

субсидии из есотчет госконтроля


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
Удастся ли всем вовремя обновить сертификаты?

Департамент госинфосистемы о саге с ID-картами: э-государству ничто не угрожает

Проблема государственного значения - на этой неделе решением властей было приостановлено действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года. "Актуальная камера +" выясняла, под угрозой ли электронное государство.

ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Сергей Зверев

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

Известный российский стилист Сергей Зверев неодобрительно отозвался о прическах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявив, что она достойна лучшего и признавшись в желании самому поработать над обликом главы Эстонского государства.

ЭКОНОМИКА
08:28

В сентябре число туристов в эстонских гостиницах выросло на 10%

03.11

Проблемы с ID-картами застали врасплох бухгалтеров Эстонии

03.11

Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

03.11

В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

03.11

Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Николай Лощин выбрал все самое интересное

Рекомендации "АК+": куда пойти с 6 по 12 ноября

В воскресенье, 5 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:04

ООН: 2017 год войдет в число самых жарких лет за всю историю

16:47

В Ида-Вирумаа провели облаву на наркодилеров

16:26

Срочное обновление ID-карт не нарушило работу больниц и поликлиник

16:26

В числе кандидатов от центристов в вице-мэры Таллинна - Андрей Новиков и Вадим Белобровцев

16:17

Время поджимает: Эстонии надо готовиться к сокращению дотаций из ЕС

16:17

Покинувший IRL Айвар Рийсалу станет одним из вице-мэров Таллинна

15:41

Главным тренером объединенных "Инфонета" и "Левадии" станет серб Александар Рогич Обновлено

15:21

ФОТО: знаки отличия за гражданское мужество получили 28 человек

15:07

Урмас Паэт: индийские политики не хотят касаться дела судовых охранников

15:03

Пляж Перакюла после шторма не узнать: знаменитые поющие пески смыло в море

14:54

У таллиннской детской больницы построят шестиэтажный паркинг с вертолетной площадкой

14:52

Новым вице-мэром Маарду стала бывший директор Эхтеской гимназии Анастасия Валужина

14:36

Отчет Госконтроля: собственные резервы правительства были исчерпаны осенью 2015 года Обновлено

14:28

У депутата Нарвского горсобрания Федора Овсянникова угнали автомобиль

Полезно знать

Топ читаемости
15:41

Главным тренером объединенных "Инфонета" и "Левадии" станет серб Александар Рогич Обновлено

04.11

В Причудье хотят открыть сто ресторанов местной кухни к столетию ЭР

03.11

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с высокой зарплатой

04.11

ФОТО и ВИДЕО: Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за секс-игрушки в багаже

08:09

СМИ: в Эстонии появились новые наркотики

07:28

Убивший 26 человек в церкви в Техасе был уволен из армии из-за дисциплины Обновлено

14:28

У депутата Нарвского горсобрания Федора Овсянникова угнали автомобиль

13:11

Оценку за госэкзамен по математике снизили на 13 баллов: решение не по учебнику

05.11

"Райские досье" вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина

05.11

Департамент госинфосистемы о саге с ID-картами: э-государству ничто не угрожает

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:07

Урмас Паэт: индийские политики не хотят касаться дела судовых охранников

13:18

В этом году при пожарах в Эстонии погибло более 30 человек

03.11

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

03.11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

03.11

Марек Страндберг: "зеленым" придется нелегко в новой коалиции

03.11

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

03.11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

03.11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: