Время поджимает: Эстонии надо готовиться к сокращению дотаций из ЕС

В этом году основное внимание в годовом отчете Госконтроля уделено необходимости подготовки к обеспечению бесперебойного выполнения определенных задач государства, даже если субсидии Европейского союза существенно сократятся, по ориентировочным оценкам, на 40 процентов.

В бюджетном периоде 2014-2020 гг. поддержка Эстонии из структурных и инвестиционных фондов ЕС составляет 4,4 млрд. евро, из которых примерно 3,5 млрд евро направлено на поддержку развития образования, предпринимательства, транспорта, информационного общества и почти 900 млн евро - на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли.

Хотя ожидается, что первоначальный размер субсидий на следующий период, который начнется в 2021 году, выяснится в 2019 году, Эстония, вероятно, будет значительно меньше субсидироваться.

По предварительной оценке Министерства финансов, без учета влияния выхода Великобритании из Европейского союза поддержка из фондов ЕС будет сокращена на 40% по сравнению с текущим бюджетом или примерно на 1,5 млрд. евро.

Общая поддержка из фондов ЕС в период 2014-2020 годов составляет около 3,2 млрд. евро, и та деятельность, которая по оценкам министерств Эстонии, должна будут продолжаться и в следующем бюджетном периоде ЕС, в текущем периоде поддерживается за счет средств Евросоюза в размере примерно 3 млрд. евро.

В случае сокращения субсидий Европейского союза министерства надеются осуществлять эту деятельность счет других доходов государства.

Госконтроль отмечает, что, если субсидии ЕС в следующем бюджетном периоде уменьшатся, а министерства надеются финансировать необходимые мероприятия из государственного бюджета, то может быть трудно найти недостающие средства, учитывая структуру доходов и расходов госбюджета и развитие демографической ситуации в стране.

Однако, если финансирование необходимой дейятельности будет значительно сокращено, то, по мнению министерств, это окажет негативное влияние на выполнение государственных задач.

Госконтролер Алар Карис передал в понедельник годовой отчет председателю Рийгикогу Эйки Нестору. "Жизнеспособное и стойкое государство должно строиться на тех деньгах, которые оно может заработать своими руками и мозгами", - сказал он на встрече.

Карис напомнил о необходимости критически оценивать все, чем государство занимается в данный момент, и подумать о том, что действительно необходимо.

"Когда нам нужно сделать выбор, помогает легкий вопрос: будем ли мы делать то или это и в нынешнем виде и тогда, когда сами должны будем нести все затраты, связанные с этим решением. И прежде, чем дать ответ, взять паузу для размышлений. Сейчас для раздумий как раз подходящее время".