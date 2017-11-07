Эстонские власти задержали на пограничном пункте в Нарве пытавшегося покинуть страну гражданина России. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.

Об этом во вторник, 7 ноября, в совместном пресс-релизе сообщили Государственная прокуратура и Полиция безопасности (КаПо).

Задержание было проведено сотрудниками КаПо на минувших выходных. В понедельник, 6 ноября, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест задержанного.

Он подозревается в совершении ненасильственных действий, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики. Также ему предъявлены подозрения в подготовке компьютерного преступления. По сообщению Государственной прокуратуры, целью действий мужчины были госучреждения Эстонии.

По словам руководящей расследованием госпрокурора Инны Омблер, серьезного ущерба от его действий удалось избежать.

Другие подробности власти пока не раскрывают.