Калакаускас: в Эстонии есть повод вспомнить Октябрьскую революцию добрым словом

Если кому-то кажется, что для эстонского исторического календаря большевистский переворот 1917 года событие малозначимое, то я бы поспорил. События в Петрограде во многом предопределили тягу жителей Эстляндской губернии к свободе и независимости.

Романтика борцов за Эстонскую республику и относительная слабость большевиков позволили не только эту независимость отстоять, но и получить вполне определенные материальные выгоды. Поэтому смело можно утверждать, что без Октября 1917 года не было бы и 24 февраля 1918-го и 2 февраля 1920-го – чрезвычайно важных дат в нашей историографии.

Может, для кого-то это прозвучит неубедительно, но большевистская революция дала шанс находившимся под российской властью народам создать свою национальную идентичность. Эстонцы этот шанс не упустили, хотя и недооценили коварство своего восточного соседа. Но это уже следующая историческая страница.

Низы действительно уже не хотели

Своим ученикам, рассказывая о революциях, я всегда пытаюсь внушить простую мысль, что революции и перевороты не происходят там, где для этого не созрела ситуация. Поэтому знаменитое ленинское изречение: "Верхи не могут, низы не хотят" не является плодом его больного воображения. Российский народ был измотан войной и лишениями, в рядах интеллигенции царила апатия и чувство безысходности. Переход к жесткому правлению был неизбежен, к нему уже были готовы.

В то же время, большевики на своем личном примере доказали, что экспортировать революционные настроения куда бы то ни было невозможно. Теперь уже не является секретом, что огромную поддержку Ленину в организации крупномасштабного мятежа оказало германское руководство. Но сваливать все исключительно на происки Берлина просто глупо.

Октябрьская революция (или, если угодно, "большевистский переворот") оказала огромное влияние на Европу, и тщетные попытки красных комиссаров раздуть мировой пожар не кажутся мне столь уж тщетными.

Пример России, позднее – СССР, стал заразительным для сотен тысяч представителей "мира голодных и рабов". И, если не считать осуществленное советской властью расширение зоны своего влияния на Европу сразу после окончания Второй мировой войны, то и без социалистического лагеря заметно, как левая идеология захватила умы жителей Старого Света и не только его.

Октябрь прошагал по миру, и это - факт!

Сильно преувеличенные советской пропагандой экономические и культурные успехи СССР и его ближайших сателлитов вдохновили миллионы людей по всему миру. В странах, где правящий класс сделал правильные для себя выводы, удалось избежать сильных общественных потрясений. Многие преобразования, которые сейчас мы называем социальными программами, были бы невозможны ни в Германии, ни во Франции, ни в Скандинавии, не маячь перед глазами у западных политиков советская угроза.

Насколько мнимой была эта угроза, судить не берусь, но призываю сравнить десять заповедей Моисея с Моральным кодексом строителя коммунизма: вы найдете в этих документах совсем немного принципиальных отличий. Поэтому, по большому счету, коммунисты отформатировали библийские материалы, подстроив их под собственную идеологию.

Именно поэтому я не совсем понимаю выражение "жертвы коммунизма". По логике вещей, тех, кто пострадал в годы советской власти, можно назвать жертвами строительства коммунизма, а не самого философского учения. И, если быть до конца принципиальными, надо признать, что коммунисты были далеко не первыми.

Наиболее ярые проповедники новой веры – христианской – отправили на тот свет не одну тысячу язычников и тех, кого они считали вероотступниками. Почему мы, признавая сам факт гонений, не называем пострадавших жертвами христианства?

Страницы истории надо вовремя переворачивать

Судя по тому, как часто и в каком контексте в нынешней России вспоминают о вековом юбилее Великой Октябрьской революции, власть в Москве так и не определилась, как к этому событию относиться.

В России продолжают сохраняться тысячи памятников Ленину и его ближайшим соратникам. До сих пор не могу понять, что мешает убрать тело вождя мирового пролетариата с Красной площади. Что мешает переименовать улицы и населенные пункты. И не надо тут ссылаться на желание сохранить историю, ведь в Германии никому не приходит в голову увековечить в улицах и площадях имена нацистов! Никто в этой связи не говорит, что немцы отказываются от своего прошлого.

Довольно неубедительными мне кажутся попытки сравнивать деятельность большевиков с деятельностью лидеров Третьего рейха. Как правило, защитники советской власти находят целый ряд преимуществ первых перед вторыми. То есть, их совершенно не убеждают миллионы искалеченных жизней и судеб, сотни тысяч узников ГУЛАГа, тысячи вынужденных эмигрантов. Я не вижу никакого предмета спора в этой теме – оба режима были антигуманными по сути.

Двигаться вперед, не разобравшись со своим прошлым, невозможно. До тех пор, пока не дана принципиальная оценка Октябрьской революции 1917 года и последовавшим за этой датой череде событиям, нынешние и грядущие поколения лишены важнейших нравственных ориентиров. И памятником этому безразличию к влиянию мелких деталей на формирование общественных настроений можно считать город Санкт-Петербург как административный центр... Ленинградской области.

Процесс исторического переосмысления застыл в непонятной фазе.