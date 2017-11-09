Применивший силу к посетителю одного из баров Нарва-Йыэсуу нарвский патрульный полицейский Мартин Лохк признан виновным в превышении власти. Он наказан штрафом в размере 2910 евро.

Такое решение в четверг, 9 ноября, вынес Вируский уездный суд.

Суд постановил, что денежное наказание следует уплатить в течении 30 дней с момента вступления приговора в силу.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года, Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.

Потерпевший не оказывал никакого сопротивления, поэтому действия чиновника полиции были непропорциональными и, учитывая конкретные обстоятельства, необязательными, говорится в материалах обвинения.

В ходе судебных прений, прошедших в этот понедельник, прокурор просил назначить Лохку денежное наказание. Защитник просил оправдать Лохка.

По словам прокурора по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Кальмера Каск, сторона обвинения осталась довольна приговором суда.

"Чиновники полиции, которые обеспечивают общественный порядок, не должны выходить за рамки закона и, применяя физическую силу, даже и в отношении нарушителя порядка, следует соблюдать установленных правил. Превышение власти является преступлением и за ним следует наказание в уголовном порядке", - сказал Каск.

Участники судебного процесса могут сообщить суду о желании обжаловать приговор в течении 7 дней.

Суд рассмотрел дело в порядке общего производства.