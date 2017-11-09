Напавший в Нарве на двух женщин 27-летний мужчина взят под стражу

В конце прошлой недели с разрешения Вируского уездного суда 27-летнего мужчину, напавшего из хулиганских побуждений на двух женщин в Нарве, взяли под стражу.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Согласно подозрению, 27 октября в 13:15 в Нарве возле детского сада, расположенного на улице Пимеайя, 27-летний мужчина избил двух незнакомых ему женщин, 54 и 60 лет.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Марины Загорец, подозреваемый неоднократно наказывался в уголовном порядке.

В последний раз за неоднократное применение физического насилия в рамках упрощенного производства суд приговорил его к восьми месяцам тюремного заключения.

"Несмотря на то, что мужчина освободился из тюрьмы только 14 сентября этого года, он снова продолжает совершать новые преступления, именно поэтому прокуратура ходатайствовала о его аресте, потому что он опасен для окружающих и должен быть изолирован от общества", - добавила Загорец.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что работа по установлению личности и задержанию преступника началась незамедлительно.

"Учитывая дерзость, опасность и близость к детскому учреждению совершенного преступления, наша цель была быстро установить личность преступника. Нам так же помогли установленные неподалеку от места происшествия городские видеокамеры", - отметила Пресс.

Подозреваемый мужчина был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.