ФОТО: мэром Таллинна избран Таави Аас

В четверг, 9 ноября, на заседании Таллиннского горсобрания новым мэром столицы Эстонии был избран центрист Таави Аас.

За Ааса проголосовали 40 депутатов горсобрания. Против - 33 человека.

Один бюллетень был испорчен.

Других кандидатов на пост мэра не было.

В выборах участвовали 74 из 79 депутатов. На заседании отсутствовали Таави Рыйвас, Денис Бородич, Ээрик-Нийлес Кросс (все - реформисты), Керсти Крахт (EKRE) и Эдгар Сависаар.

В порче бюллетеня признался припоздавший на заседание горсобрания реформист Юрген Лиги, решивший проголосовать за другого Ааса (Арто Аас - депутат парламента от Партии реформ, прим. rus.err.ee).

Таави Аас был вице-мэром Таллинна с 2005 года, в октябре 2015-го после отстранения от должности градоначальника подозреваемого в коррупции Эдгара Сависаара стал исполняющим обязанности мэра.

С 2002 года Аас является членом Центристской партии.

На прошедших в октябре 2017 года муниципальных выборах Аас стал третьим в Таллинне по числу собранных голосов после Михаила Кылварта (24 668) и старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда (5521), которые также являются центристами. Свои голоса за Ааса отдали 5500 жителей Таллинна.

У Центристской партии в Таллиннском горсобрании - большинство (40 из 79 мест). Оппозицию представляют Партия реформ (18), Социал-демократическая партия (9), EKRE (6) и IRL (5). Кроме того, личный мандат по результатам выборов получил Эдгар Сависаар, не входящий ни в одну из фракций.

После выборов мэра Таллинна городское собрание утвердит и состав новой городской управы.