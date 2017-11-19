rus.err.ee

В следующем году Эстонию может посетить Папа римский ({{commentsTotal}})

Эстония
Мерилин Пярли
Папа римский Франциск.
Папа римский Франциск. Автор: Фото: AFP/Scanpix
Эстония

В 2018 году, когда Эстонская Республика будет праздновать свое столетие, с визитом в страну может прибыть Папа римский Франциск.

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Информацию о подготовке визита Папы римского подтвердила пресс-секретарь Эстонской католической церкви Марге Паас.

По ее словам, скорее всего Папа римский Франциск прибудет в Эстонию в сентябре. Точные даты, вероятно, будут известны к концу года.

Редактор: Сергей Михайлов

папа римский


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