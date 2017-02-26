"АК+" о главном экспонате на выставке Сергея Шнурова и о революции "Колдовских художников"

Легендарный Сергей Шнуров, лидер группировки "Ленинград", известен широкому зрителю прежде всего как музыкант. Евгений Завадский в своем дебютном репортаже для "Актуальной камеры +", знакомит зрителей с другой ипостасью Шнурова – художником.

Музыкальный кумир миллионов, сегодня он – художник Сергей Шнуров. Яркие картины и инсталляции сбивают с толку журналистов, но сам он точно знает, кто здесь главный экспонат: "Так как, понимаете, в заглавии стоит Сергей Шнуров, то, конечно же, я тут главный экспонат, но если вы сейчас дадите кому-нибудь в морду, вы будете главным экспонатом!"

Его стиль называется "Брендреализм". Современность диктует свои условия: человек становится заложником модных марок и растворяется в брендах, баснословно дорогих, но модных. И от этого, как кажется, жизненно необходимых.

"Брендреализм – это то большое направление, в котором я существую. И не важно, выражается оно в песнях, в инсталляциях, в полотнах, в постах в инстаграмме, в моих высказываниях, этот бренд-реализм – это то большое, что я создаю", – пояснил Шнуров.

В этом смысле толпа журналистов, сбежавшаяся на Шнурова, для самого музыканта тоже арт-объект. А свои концерты он называет карнавалом, где царствуют безудержные эмоции и маски. "Там мы все немножко притворяемся. Я притворяюсь рок-героем, зрители притворяются чуть больше зрителями. Все это такое гипертрофированное действие, – отметил музыкант. – Поэтому если я кричу "Хэй!", что я себе в жизни не особенно позволяю, то естественно реакция зала – "Вау!"

А вот как отреагировали на свои портреты балерина Анастасия Волочкова или певица Земфира – неизвестно. Между тем теперь они тоже люди-бренды. Свой эксклюзивный "лайк" ставит Сергей Шнуров и православному депутату-гомофобу Виталию Милонову.

"Сергей Шнуров непременно талантливый, разносторонний и теперь мы видим, что он совершенно с новой стороны раскрылся для публики, хотя мы в музее "Эрарта" знали его как художника с самого начала организации нашего музея", – сказала директор по внешним связям музея современного искусства "Эрарта" Екатерина Атоян-Милюкова.

От Сергея Шнурова досталось даже Хрюше и Степашке в стиле "Звездные войны".

Часть №2. "Колхуи"

Из шикарного пространства "Эрарты" – в питерскую коммуналку. Здесь в галерее под названием "Свиное рыло" творят и выставляются "Колдовские художники" или сокращенно "Колхуи". Они первые в Петрограде вспомнили, что на дворе – 2017 год, а значит грядет 100-летняя годовщина Октябрьской революции.

Революция в представлении колдовских художников – это миф, фарс и анекдот. Вот, кажется, что булгаковский Шариков, литературный персонаж, намного более реален, чем все настоящие деятели того октябрьского переворота.

Здесь стоит задаться вопросом, а что мы действительно знаем о тех событиях, если отбросить художественные фильмы, анекдоты, лозунги и советские учебники. "Колдовские художники" доводят дело до абсурда, тем самым расколдовывают для нас приукрашенную действительность.

"И тут его увидел Ленин, который брал, как известно, Зимний дворец. Он крикнул ему, стоять Керенский! Стоять, сволочь! Он, судя по тому, что написано, может быть даже не понял, что это Керенский. Он девушку может быть хотел какую-то остановить", – рассказал о своей работе колдовской художник Николай Копейкин.

Особый гость на открытии выставки – публицист Александр Невзоров. Кто как не он знает, какими бывают революции. Но по его мнению, в России менялись лишь правители, но не принципы организации власти. То есть настоящих революций Россия не видела до сих пор.

"Нет, настоящих не было, и она очень нужна! Над ней вроде бы глумятся, они (художники — прим. ред.) пишут не слишком почтительные картины, веселятся по ее поводу, но за всем этим – мертвая черная тоска и попытки ее притянуть сюда", – отметил Невзоров.

Хотели того или нет, но революция в России, похоже, тоже становится брендом, который входит в моду, собирает своих почитателей, а значит, сможет продаваться и покупаться не хуже, чем уже раскрученные марки.