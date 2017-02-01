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Чувство уверенности потребителей в Эстонии в начале года выросло

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix
Cегодня 16:53
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Чувство уверенности потребителей в Эстонии в январе выросло на 4 балла и показатель индикатора установился на отметке в 1 балл. В 2016 году этот показатель составил -5 баллов.

Оценка возможностей рынка труда составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем в декабре. В январе прошлого года этот показатель составил 15 баллов.

Оценка экономического положения государства в течение следующих 12 месяцев выросла на 4 балла и составила 10 баллов. Год назад этот показатель был на уровне 4 баллов.

Оценка потребителями экономического положения семьи в течение следующих 12 месяцев выросла на 2 балла и составила 8 баллов. Годом ранее этот показатель равнялся 6 баллам.

Вероятность создания запасов с целью экономии составила -6 баллов, что на 10 баллов выше, чем в декабре. В январе 2015 года этот показатель составлял -14 баллов.

Ирина Киреева
Редактор

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