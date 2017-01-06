В Йыгевамаа пьяный водитель устроил ДТП
Накануне днем в Йыгеваском уезде произошло ДТП с участием нетрезвого водителя легкового автомобиля.
Как сообщает полиция, в 14:50 на 82-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга автомобиль Audi A6, которым управлял 41-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Škoda Superb с 53-летним водителем за рулем.
В результате ДТП Škoda вылетела с проезжей части и перевернулась на крышу. При этом ее водитель не пострадал. А вот водителю Audi понадобилась госпитализация.
Всего за минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 9 нетрезвых водителей.
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