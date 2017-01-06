В Йыгевамаа пьяный водитель устроил ДТП

Полиция проводит регулярные проверки на трезвость. Фото: Postimees/Scanpix

Как сообщает полиция, в 14:50 на 82-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга автомобиль Audi A6, которым управлял 41-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Škoda Superb с 53-летним водителем за рулем.

В результате ДТП Škoda вылетела с проезжей части и перевернулась на крышу. При этом ее водитель не пострадал. А вот водителю Audi понадобилась госпитализация.

Всего за минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 9 нетрезвых водителей.