Скорая помощь огорчена снижением финансирования

Автомобиль скорой помощи. Фото: Сийм Лыви/ERR

Департамент здоровья в текущем году урезал финансирование скорой помощи на несколько сотен тысяч евро, сократив расходы на персонал, а также закупку лекарств и принадлежностей для бригад скорой помощи.

Союз скорой помощи не считает действия Департамента здоровья правомерными, потому что государство не давало департаменту таких распоряжений, сообщили в понедельник, 20 февраля, радионовости ERR.

Хотя на первый взгляд бюджет скорой помощи в этом году вырос на 1,7 млн евро, по словам председателя правления Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ, ситуация вызывает обеспокоенность из-за существенного сокращения объема договоров со стороны Департамента здоровья.

В частности, экономия в размере нескольких сотен тысяч евро создана за счет фонда заработной платы.

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Юллара Кальюмяэ, расходы на персонал действительно сокращены на 326 000 евро, хотя это сделано в привязке к средним показателям за прошлые годы.

"По первоначальным данным мы планировали, что работник скорой помощи будет в среднем болеть семь дней. По данным 2014-2016 годов, в действительности средняя продолжительность 5,3 дня. Поэтому мы сократили на один день и профинансируем расходы на персонал за шесть последовательных дней на больничном", - пояснил он.

Кыргвеэ добавил, что сократилась и оплата труда работников во время обучения. Если раньше во время обучения им оплачивался 8-часовой рабочий день, то теперь Департамент здоровья считает, что продолжительность академического часа 45 минут, поэтому обучение оплачивается из расчета 7-часового дня.

Глава Союза скорой помощи добавил, что бюджет бригад скорой помощи на лекарства и принадлежности также урезан на 5-7%, хотя Кальюмяэ утверждает, что сокращение здесь кажущееся.

"В 2016 году [финансирование] было с запасом. В 2017 году уровень финансирования соответствует уровню 2014 или 2015 года", - сказал он.

Кыргвеэ не считает обоснованными аргументы Департамента здоровья, тем более что министерство социальных дел не давало распоряжений уменьшить объем договоров. По его словам, измененные объемы договоров не повлияют на качество и доступность скорой помощи, но такие действия вызывают досаду и недоверие.