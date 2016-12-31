Таави Аас провозгласил рождественский мир в Таллинне

В полдень субботы, 24 декабря, из окна столичной Ратуши вице-мэр Таави Аас, исполняющий обязанности мэра Таллинна, провозгласил рождественский мир.

"Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку", – огласил Таави Аас традиционный текст.

Рождественский мир продлится до Канутова дня, 13 января.

Начало традиции провозглашать наступление рождественского мира положила шведская королева Кристина в 1632-1654 годах, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого правового государства.

Рождественский мир, как правило, объявляет мэр или магистратский секретарь в городе, где расположен собор главного епископа, на балконе одного из общественных зданий за несколько минут до полудня.

Традиция провозглашения Рождественского мира была восстановлена в 1993 году.