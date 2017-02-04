Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше

Юри Ратас. Фото: Сийм Лыви/ERR

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в своем докладе на проходящем в Таллинне собрании уполномоченных партии заявил, что эстонский народ должен больше верить в то, что жизнь в Эстонии можно направить в лучшее русло.

"К сожалению, в Эстонии есть много людей, которые больше не верят в то, что изменения вообще возможны. Очень многие уехали из страны и еще больше тех, кто даже не хочет даже думать о государственных делах и стараеся просто жить своей жизнью", - сказал Ратас, выступая перед собранием уполномоченных, передает ERR.

По его словам, это наше общее дело, чтобы Эстония снова стала умной, единой, крепкой, такой, какой она есть. "Возвращение к идеалам Народного фронта — это не просто звонкий лозунг. Это фундаментальное изменение, это тот поворот, в котором нуждается наше государство. Мы должны продолжить то, что на половине оставило правительство Народного фронта — заново построить Эстонию".

"Руководимое нами правительство должно доказать, что мы действительно думаем о благе народа Эстонии, а не указываем пальцем на высокое место в рейтинге европейского успеха. Мы должны вывести Эстонию из застоя и каждый человек в Эстонии должен почувствовать, что теперь мы все вместе движемся вперед. Наше правительство не может и не должно никого оставить позади", - отметил Ратас.

Говоря о Центристской партии, Ратас сказал, что работать во имя достижения поставленных целей нужно каждый день, каждый час, каждую минуту. Он добавил, что Центристская партия должна доказать своим избирателям, что она стоит за них, как на словах, так и на деле, как в легкие, так и трудные времена.

"На основании первых нескольких месяцев стало ясно, что нас не ждет спокойное время. Мы очень хорошо знаем, что у нас самое большое число поддерживающих, но есть и много принципиальных противников, которые только и ждут, что мы сделаем ошибки, и, откровенно говоря, надеются, что мы провалимся. Мое послание им четкое - Центристская партия стоит как стена и справится со всеми проблемами", - сказал председатель Центристской партии.

По словам Ратаса, приступая к руководству правительством, начали с самого важного вопроса: в каком состоянии находится Эстония? "Всё ли у нас хорошо, и страна нуждается в лишь в легкой настройке, как говорило предыдущее правительство, или на самом деле стране нужны перемены? Я считаю, что мы все знаем ответ. Конечно, необходимы изменения. Чтобы быть точным, то просто изменений мало. Необходимы фундаментальные изменения. Нужен поворот в отношении к нашему народу, поворот в экономике, в жизни населения Эстонии, в заработной плате и пенсиях, а в также налоговой и алкогольной политике. Правительство под руководством Центристской партии повернулось лицом к народу, мы защищаем интересы каждого человека".