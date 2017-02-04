logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше

Юри Ратас. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 15:31
Рубрика: Эстония

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в своем докладе на проходящем в Таллинне собрании уполномоченных партии заявил, что эстонский народ должен больше верить в то, что жизнь в Эстонии можно направить в лучшее русло.

"К сожалению, в Эстонии есть много людей, которые больше не верят в то, что изменения вообще возможны. Очень многие уехали из страны и еще больше тех, кто даже не хочет даже думать о государственных делах и стараеся просто жить своей жизнью", - сказал Ратас, выступая перед собранием уполномоченных, передает ERR.

По его словам, это наше общее дело, чтобы Эстония снова стала умной, единой, крепкой, такой, какой она есть. "Возвращение к идеалам Народного фронта — это не просто звонкий лозунг. Это фундаментальное изменение, это тот поворот, в котором нуждается наше государство. Мы должны продолжить то, что на половине оставило правительство Народного фронта — заново построить Эстонию".

"Руководимое нами правительство должно доказать, что мы действительно думаем о благе народа Эстонии, а не указываем пальцем на высокое место в рейтинге европейского успеха. Мы должны вывести Эстонию из застоя и каждый человек в Эстонии должен почувствовать, что теперь мы все вместе движемся вперед. Наше правительство не может и не должно никого оставить позади", - отметил Ратас.

Говоря о Центристской партии, Ратас сказал, что работать во имя достижения поставленных целей нужно каждый день, каждый час, каждую минуту. Он добавил, что Центристская партия должна доказать своим избирателям, что она стоит за них, как на словах, так и на деле, как в легкие, так и трудные времена.

"На основании первых нескольких месяцев стало ясно, что нас не ждет спокойное время. Мы очень хорошо знаем, что у нас самое большое число поддерживающих, но есть и много принципиальных противников, которые только и ждут, что мы сделаем ошибки, и, откровенно говоря, надеются, что мы провалимся. Мое послание им четкое - Центристская партия стоит как стена и справится со всеми проблемами", - сказал председатель Центристской партии.

По словам Ратаса, приступая к руководству правительством, начали с самого важного вопроса: в каком состоянии находится Эстония? "Всё ли у нас хорошо, и страна нуждается в лишь в легкой настройке, как говорило предыдущее правительство, или на самом деле стране нужны перемены? Я считаю, что мы все знаем ответ. Конечно, необходимы изменения. Чтобы быть точным, то просто изменений мало. Необходимы фундаментальные изменения. Нужен поворот в отношении к нашему народу, поворот в экономике, в жизни населения Эстонии, в заработной плате и пенсиях, а в также налоговой и алкогольной политике. Правительство под руководством Центристской партии повернулось лицом к народу, мы защищаем интересы каждого человека".

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 27.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Генсеком Партии реформ стал Райт Пихельгас
 foto
В Нарве открылась Лаборатория предпринимательства
 foto
У образца ИД-карты появилось новое лицо

Зарубежные новости

foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным