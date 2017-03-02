Служебный пес Декстер в Тарту нашел укравшего дорогой коньяк несовершеннолетнего юношу

Служебная собака Декстер. Фото: Юрген Пуйстая, Kanal2

В ночь с 22 на 23 февраля в одном из магазинов Тарту разбили окно и унесли бутылку коньяка, стоимостью более 3000 евро. Полицейский пес Декстер нашел вора - им оказался пьяный 17-летний юноша.

На след преступника вышел пес Декстер, который привел полицейских во двор дома на улице Пеплери, где на земле была видна кровь. Предположив, что подозреваемый двинулся дальше на машине, полицейские связались с таксистами и выяснили, что разыскиваемый сел на той же улице в такси и поехал на улицу Пеэтри, сообщила Лыунаская префектура.

Оттуда Декстер вновь взял след и обнаружил 17-летнего юношу в подвале дома. Коньяк на месте не нашли, молодого человека задержали. Чуть позже удалось найти и украденный дорогой коньяк.

Декстер отличился еще 20 февраля, когда задержал пьяного мужчину, размахивавшего оружием и угрожавшего полицейскому.