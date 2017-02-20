ФОТО: возле здания парламента прошла акция протеста против пушных ферм

Масштабная акция протеста против пушных ферм состоялась в понедельник, 13 февраля, на Тоомпеа перед стенами Рийгикогу.

Пикет за запрет пушных ферм провели организации, занимающиеся защитой прав животных. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие более ста человек.

Свою поддержку организаторам пикета выразили депутаты Рийгикогу Райнер Вакра и Барби Пильвре.

Акция прошла с 10 до 11:30 - в то самое время, когда комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсуждала инициативу активистов, призывающую установить в Эстонии запрет на пушные фермы.

Еще два года назад парламенту было передано около 10 000 подписей с требованием установить в стране запрет на разведение пушных зверей. За это время запрет пушных ферм поддержали все действующие в Эстонии организации защиты животных, а также почти 70 предприятий разных секторов.

Вместе с тем представители государственной власти не раз отмечали, что не видят оснований для запрета ферм пушных зверей.