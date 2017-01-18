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СМИ: эстонская внешняя разведка наблюдала за встречей советника Трампа с депутатом Госдумы РФ

Иванов, Путин и Вайно 12 августа в Кремле.
Cегодня 12:51
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Эстонская внешняя разведка в прошлом году наблюдала за прошедшей в одной восточноевропейской стране встречей между советником Дональда Трампа и депутатом Госдумы РФ, сообщил в среду американский журнал Newsweek.

Хотя, по данным Newsweek, цель встречи не была известна, западные агентства разведки сообщили, что за ней следил департамент информации Эстонии, сообщает газета Postimees.

Россотрудничество — подчиняющееся МИД РФ агентство, которое занимается программами образования и поддержки проживающих в странах СНГ и других зарубежных государствах русских, но в западном мире считается, что его косвенная цель заключается в поддержании и повышении российского влияния в зарубежных странах.

В прошлом году эстонская внешняя разведка отметила в адресованном руководству страны рапорте, что главной угрозой для Балтийских стран в краткосрочной перспективе является правительство России, добавил Newsweek. Очевидная поддержка России со стороны Трампа вызвала в Балтийских странах оправданное беспокойство в связи с вопросами безопасности, добавил журнал.

Департамент информации Эстонии, выполняющий по сути функции внешней разведки, не стал комментировать газете Postimees опубликованную Newsweek информацию. "Департамент информации не комментирует распространяющиеся в СМИ слухи", - сказал представитель департамента в ответ на вопрос газеты и попросил отнестись с пониманием.

Екатерина Таклая
Редактор

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