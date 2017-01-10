Эстонец из Финляндии связал флаг Эстонии размером в 160 квадратных метров

Флаг Эстонии размером в 160 кв.м Фото: Валтрик Пихл

Проживающий в Хельсинки Валтрик Пихл потратил три года и десять месяцев, чтобы связать эстонский флаг, размеры которого составляют 160 квадратных метров. В последние дни 2016 года работа была завершена.

"Я пытался к концу года закончить работу, которую первоначально планировал завершить в течение пяти лет, чтобы успеть точно к 100-летию Эстонской Республики", - сказал Пихл в интервью "Vikerhommik".

Пихл пояснил, что если он что-то задумал, то старается это сделать побыстрее. "Каждый день на вязание уходило плюс минус три часа. У меня была такая тактика - 500 петель, потом маленький перерыв на кофе, и снова 500 петель", - объяснил Пихл свой режим работы.

Он начал вязать флаг в 2013 году в годовщину Дня независимости Эстонии, всю работу он выполнял в своей квартире. В настоящее время гигантский флаг находится на складе. "Я вязал в большой комнате своей двухкомнатной квартиры. 31 декабря у нас был большой праздник, жена была так рада, что я это закончил, и я, безусловно, тоже. Я занимался вязанием практически каждый день, из-за этого было достаточно много пыли", - сказал Пихл, и добавил, что у него хорошая жена, которая это выдержала. "Ни один нормальный мужчина такими вещами не занимается, но она это выдержала, и теперь это сделано. В этом нет ничего сложного, любой может это сделать, необходимо немного силы воли и выносливости", - добавил Пихл.

Он смеется, что теперь чувствует, что в комнате как будто чего-то не хватает. "Это можно сравнить с маленьким ребеннокм, который растет и которому 31 декабря исполнилось четыре года", - засмеялся Пихл, который потратил на вязание флага 3000 часов и 140 километров пряжи. Флаг обошелся в примерно 4000 евро, и теперь, по планам Пихла, флаг должен попасть в Музей эстонского народа (Eesti Rahva muuseum - ERM).