logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Михкельсон: Тоом вовлечена в создаваемый Кремлем новый международный "Интернационал"

Марко Михкельсон. Фото:Сийм Лыви, ERR
Cегодня 20:43
Рубрика: Мнение

Комментируя встречу европарламентария Яны Тоом с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Кремль привлек Яну Тоом к создаваемому новому международному "Интернационалу".

Михкельсон написал в Фейсбук, что очередная встреча Яны Тоом с Асадом не стала для него сюрпризом, передает новостной портал ERR.

"Она (Яна Тоом - ред.) уже давно позиционирует себя как сторонник и пропагандист политики Кремля как в Европейском парламенте, так и в Эстонии. Тоом, по сути, вовлечена в создаваемый Кремлем новый международный "Интернационал", в который входят прежде всего европейские правые политические партии и политики, киноактеры и другие, которые по своей воле стали заступниками Кремля или просто случайно превратились в "полезных идиотов", пишет Михкельсон.

"Их роль, как инструментов внешней политики России, в том, чтобы влиять на общественное мнение и изменить политику своих стран так, чтобы она стала дружественной к России и поддерживающей политику Путина", - добавил он.

Перемирие в Сирии прежде всего нужно для выживания режима Асада

Михкельсон также прокомментировал в Фейсбук сообщение о прекращении огня в Сирии. По его словам, это особенно важно для выживания режима Асада и распределения сфер влияния между Россией, Турцией и Ираном.

"Москва заинтересована в Сирии, в первую очередь, в прибрежных районах, в основном в сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Анкара, безусловно, заинтересована в возможной автономии курдов и отведении ИГИЛ от своих границ. Тегеран заинтересован в том, чтобы шиитский лидер Асад остался у власти, а также в возможности поддержки ливанской "Хезболлы", - считает Михкельсон.

"Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость привлечения к мирному процессу Саудовской Аравии (глава которой суннит) и Катара, в ближайшее время это кажется маловероятным. Особенно если учесть противоречия между Ираном и Саудовской Аравией", - добавил он.

Поскольку перемирие не касается ИГИЛ, то, по словам Михкельсона, боевые действия в Сирии не прекратятся. Но это даст режиму Асада возможность применять и в дальнейшем силу в отношении умеренной оппозиции.

"И в боях за Алеппо Асад вместе со своими союзниками Россией и Ираном не делал особой разницы между террористами и гражданским населением. Таким образом, в оценке соглашения о прекращении огня нужно быть осторожными и ждать результатов запланированных на следующей недели переговоров в Астане между Асадом и оппозицией. В любом случае, Россия добилась того, что еще перед вступлением в должность нового президента США инициатива оказалась в ее руках. Возможности Запада влиять на ситуацию в Сирии весьма ограничены. По крайней мере, на данный момент ", - сказал Михкельсон.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 29.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!
 foto
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз
 foto
Правительство одобрило создание семи укрупненных волостей

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан