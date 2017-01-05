Михкельсон: Тоом вовлечена в создаваемый Кремлем новый международный "Интернационал"

Марко Михкельсон. Фото:Сийм Лыви, ERR

Комментируя встречу европарламентария Яны Тоом с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Кремль привлек Яну Тоом к создаваемому новому международному "Интернационалу".

Михкельсон написал в Фейсбук, что очередная встреча Яны Тоом с Асадом не стала для него сюрпризом, передает новостной портал ERR.

"Она (Яна Тоом - ред.) уже давно позиционирует себя как сторонник и пропагандист политики Кремля как в Европейском парламенте, так и в Эстонии. Тоом, по сути, вовлечена в создаваемый Кремлем новый международный "Интернационал", в который входят прежде всего европейские правые политические партии и политики, киноактеры и другие, которые по своей воле стали заступниками Кремля или просто случайно превратились в "полезных идиотов", пишет Михкельсон.

"Их роль, как инструментов внешней политики России, в том, чтобы влиять на общественное мнение и изменить политику своих стран так, чтобы она стала дружественной к России и поддерживающей политику Путина", - добавил он.

Перемирие в Сирии прежде всего нужно для выживания режима Асада

Михкельсон также прокомментировал в Фейсбук сообщение о прекращении огня в Сирии. По его словам, это особенно важно для выживания режима Асада и распределения сфер влияния между Россией, Турцией и Ираном.

"Москва заинтересована в Сирии, в первую очередь, в прибрежных районах, в основном в сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Анкара, безусловно, заинтересована в возможной автономии курдов и отведении ИГИЛ от своих границ. Тегеран заинтересован в том, чтобы шиитский лидер Асад остался у власти, а также в возможности поддержки ливанской "Хезболлы", - считает Михкельсон.

"Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость привлечения к мирному процессу Саудовской Аравии (глава которой суннит) и Катара, в ближайшее время это кажется маловероятным. Особенно если учесть противоречия между Ираном и Саудовской Аравией", - добавил он.

Поскольку перемирие не касается ИГИЛ, то, по словам Михкельсона, боевые действия в Сирии не прекратятся. Но это даст режиму Асада возможность применять и в дальнейшем силу в отношении умеренной оппозиции.

"И в боях за Алеппо Асад вместе со своими союзниками Россией и Ираном не делал особой разницы между террористами и гражданским населением. Таким образом, в оценке соглашения о прекращении огня нужно быть осторожными и ждать результатов запланированных на следующей недели переговоров в Астане между Асадом и оппозицией. В любом случае, Россия добилась того, что еще перед вступлением в должность нового президента США инициатива оказалась в ее руках. Возможности Запада влиять на ситуацию в Сирии весьма ограничены. По крайней мере, на данный момент ", - сказал Михкельсон.