Михкельсон: Тоом вовлечена в создаваемый Кремлем новый международный "Интернационал"
Комментируя встречу европарламентария Яны Тоом с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Кремль привлек Яну Тоом к создаваемому новому международному "Интернационалу".
Михкельсон написал в Фейсбук, что очередная встреча Яны Тоом с Асадом не стала для него сюрпризом, передает новостной портал ERR.
"Она (Яна Тоом - ред.) уже давно позиционирует себя как сторонник и пропагандист политики Кремля как в Европейском парламенте, так и в Эстонии. Тоом, по сути, вовлечена в создаваемый Кремлем новый международный "Интернационал", в который входят прежде всего европейские правые политические партии и политики, киноактеры и другие, которые по своей воле стали заступниками Кремля или просто случайно превратились в "полезных идиотов", пишет Михкельсон.
"Их роль, как инструментов внешней политики России, в том, чтобы влиять на общественное мнение и изменить политику своих стран так, чтобы она стала дружественной к России и поддерживающей политику Путина", - добавил он.
Перемирие в Сирии прежде всего нужно для выживания режима Асада
Михкельсон также прокомментировал в Фейсбук сообщение о прекращении огня в Сирии. По его словам, это особенно важно для выживания режима Асада и распределения сфер влияния между Россией, Турцией и Ираном.
"Москва заинтересована в Сирии, в первую очередь, в прибрежных районах, в основном в сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Анкара, безусловно, заинтересована в возможной автономии курдов и отведении ИГИЛ от своих границ. Тегеран заинтересован в том, чтобы шиитский лидер Асад остался у власти, а также в возможности поддержки ливанской "Хезболлы", - считает Михкельсон.
"Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость привлечения к мирному процессу Саудовской Аравии (глава которой суннит) и Катара, в ближайшее время это кажется маловероятным. Особенно если учесть противоречия между Ираном и Саудовской Аравией", - добавил он.
Поскольку перемирие не касается ИГИЛ, то, по словам Михкельсона, боевые действия в Сирии не прекратятся. Но это даст режиму Асада возможность применять и в дальнейшем силу в отношении умеренной оппозиции.
"И в боях за Алеппо Асад вместе со своими союзниками Россией и Ираном не делал особой разницы между террористами и гражданским населением. Таким образом, в оценке соглашения о прекращении огня нужно быть осторожными и ждать результатов запланированных на следующей недели переговоров в Астане между Асадом и оппозицией. В любом случае, Россия добилась того, что еще перед вступлением в должность нового президента США инициатива оказалась в ее руках. Возможности Запада влиять на ситуацию в Сирии весьма ограничены. По крайней мере, на данный момент ", - сказал Михкельсон.
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