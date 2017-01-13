logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Андрей Крашевский: о непредвиденных последствиях антироссийских санкций

Андрей Крашевский Фото: ERR
Cегодня 07:58
Рубрика: Мнение

Введенные против России санкции за несколько лет не только не достигли ни одной из тех целей, ради которых они вводились, но и привели к целому ряду негативных политических последствий для вводивших санкции стран.

В 2014 году на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за аннексии Крыма и вооруженного противостояния на востоке Украины против России были введены несколько волн санкций. Персональные санкции против высокопоставленных чиновников и бизнесменов должны были вызвать у них резкое недовольство курсом президента России Владимира Путина на противостояние с Западом. Экономические санкции должны были ударить по российской экономике и вызвать недовольство населения ухудшением материального благосостояния. Наконец, санкции против Крыма должны были убедить население полуострова, что желание находиться в составе России вредит его практическим интересам.

По логике США, ЕС и других поддержавших санкционный режим стран политическая изоляция, экономические проблемы и жесткая информационная война должны были привести к ослаблению внутренних и международных позиций России, вынудив ее руководство согласиться с требованиями Запада. Тем не менее, спустя почти три года мы видим обратную картину.

Российское руководство не только не отступило от своей линии, но и укрепило свои позиции в различных регионах мира. Ясно и то, что президент США Барак Обама поторопился, заявив в конце 2014 года, что российская экономика "разорвана в клочья". Уровень поддержки Путина в России не только не упал, а сохраняется у исторического максимума, то есть население страны не стало возлагать на него вину за сокращение реальных доходов и падение уровня жизни. Наконец, желания возвращаться на Украину в Крыму также не возникло.

Таким образом, не была достигнута ни одна из целей санкционного режима, а поскольку санкции действуют уже в течение довольно длительного времени, трудно ожидать, что они вообще будут когда-либо эффективны. Неэффективность санкционной политики указывает на просчеты в ее формулировании, на то, что положенные в ее основу допущения были неправильными, прогнозируемые последствия были переоценены, а нежелательные — не учтены.

Альянс России и Ирана на фоне интересов в Сирии

Одним из таких просчетов было игнорирование теории баланса сил в международных отношениях. При разрыве отношений с Россией не учитывалось, что это развяжет ей руки для укрепления отношений с неподконтрольными Западу странами в Азии и на Ближнем Востоке, изменив региональный баланс сил. Асимметричный ответ не заставил себя долго ждать.

Россия начала прилагать огромные усилия для скорейшего завершения переговоров по ядерному досье Ирана, чтобы снять с него санкции Совета Безопасности ООН. Сделка была заключена летом 2015 года. Тогда американские дипломаты не раз высказывали удивление по поводу лихорадочной работы российских коллег, называя ее творческой и неустанной. Причина этой активности должна была стать понятной уже в сентябре, когда было официально заявлено о начале российской военной операции в Сирии.

По сути, за последние два года Россия и Иран создали успешный альянс на основе совпадения интересов в Сирии. Помощь России на переговорах укрепила доверие иранского руководства, которое было дополнительно закреплено поставкой в Иран комплексов ПВО С-300. Предоставление такой технологии — очень серьезная услуга со стороны России, потому что оно делает воздушное нападение на страну, которым Ирану постоянно грозили Израиль и США, очень сложным и дорогостоящим. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев отменил контракт на поставку этих комплексов из солидарности с Западом, но после введения санкций у российского руководства исчезли причины ограничивать военное сотрудничество с Ираном и появилось много причин его развивать.

Крепнущие отношения России и Ирана, а также успехи их совместной операции в Сирии изменили региональный баланс сил. В такой ситуации в международных отношениях неизбежно начинается автоматическая цепная реакция, толкающая соперников усиливающейся страны искать противовес. Это вынудило противников исламской республики, таких как Саудовская Аравия, также искать точки сближения с Россией. Среди прочего, усиливающееся влияние России в ближневосточных делах проявилось осенью 2016 года при успешном согласовании сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Положительный сдвиг в отношениях с Японией

Другим важным примером непредвиденных последствий санкций стало усиление России в Азиатско-тихоокеанском регионе, о котором говорит положительный сдвиг в отношениях с Японией. Как известно, Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды, захваченные СССР в ходе Второй мировой войны. Япония отказывается развивать отношения и подписывать мирный договор до их возвращения. Россия, в свою очередь, считает острова своей законной территорией и не видит оснований их возвращать.

Казалось бы, логичным компромиссом было бы поделить спорные острова поровну, но общественное мнение в Японии хочет непременно четыре острова, а в России — не хочет отдавать ни одного. В такой ситуации российскому и японскому руководству в действительности не остается ничего другого, как попытаться изменить общественное мнение в обеих странах. Сделать это можно лишь через сближение двух стран путем всестороннего развития отношений, но Япония отказывалась это делать, до последнего рассчитывая, что Россия все-таки согласится уступить все острова.

Позиция Японии изменилась в 2016 году. Несмотря на санкции, лидеры двух стран провели несколько встреч и договорились вести переговоры об островах, параллельно приступив к масштабному наращиванию экономических связей. Какой новый фактор заставил Японию неожиданно сменить курс? Сближение России и Китая, начавшееся после введения санкций против России. Япония не может себе позволить оставаться в стороне, когда укрепляются отношения крупных игроков в регионе, так это меняет баланс сил не в пользу Японии.

Заявления США выглядят голословными

Неудивительно, что на этом фоне и в США, и в ЕС все чаще начинают звучать голоса, выступающие за смену курса и возобновление переговоров с Россией. Минус сотрудничества по сравнению с навязыванием своей воли — необходимость идти на взаимные уступки, но его очевидный плюс — возможность добиваться поставленных целей, когда давление не приносит ожидаемого результата.

Кроме того, затянувшаяся на годы неспособность западных стран во главе с США эффективно решать множащиеся кризисы начинает подрывать их международный авторитет. Война в Сирии идет шестой год и ей не видно конца, очень плохая ситуация сохраняется в Ираке, Афганистане и Йемене, на Украине продолжают гибнуть люди, глобальный миграционный кризис бьет рекорды, учащаются кровавые теракты и ширится их география.

Барак Обама может сколько угодно утверждать, что он почти победил "Исламское государство", и принимать за это награды от Пентагона, но на фоне регулярных терактов в Европе, Турции и других странах такие заявления — лишь медийный фантом, который не столько затушевывает провал политики, сколько его подчеркивает.

В действительности, "стратегическая" и "вдумчивая" политика нынешнего американского президента очень сильно подорвала репутацию США. Достаточно посмотреть на то, как Филиппины — один из самых давних и надежных американских в Азии — открыто заявляет о переориентации на Китай и Россию. Член НАТО Турция, подозревая США в двойной игре на Ближнем Востоке и столкнувшись с серьезнейшими проблемами из-за последствий многолетней войны в Сирии, сближается с Россией и Ираном, отдалившись от Запада.

В таких условиях фундамент санкционной политики на глазах крошится, причем скорее по политическим, чем непосредственно по экономическим причинам. Хотя санкции и российские контрсанкции нанесли ощутимый экономический ущерб как России, так и Европе, обе стороны показали, что они вполне в состоянии его пережить. Но правительства, которые проводят неэффективную и нецелесообразную политику, либо меняют свою политику, либо в конечном итоге сменяются избирателями, как показали недавние президентские выборы в США.


Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 05.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В этом году число "Языковых кафе" удвоится
 foto
Закрывается единственный в Йыгева арестный дом, задержанных будут возить в Тарту
 foto
В центре Тарту появится парковочный дом

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле