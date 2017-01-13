Андрей Крашевский: о непредвиденных последствиях антироссийских санкций

Андрей Крашевский Фото: ERR

Введенные против России санкции за несколько лет не только не достигли ни одной из тех целей, ради которых они вводились, но и привели к целому ряду негативных политических последствий для вводивших санкции стран.

В 2014 году на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за аннексии Крыма и вооруженного противостояния на востоке Украины против России были введены несколько волн санкций. Персональные санкции против высокопоставленных чиновников и бизнесменов должны были вызвать у них резкое недовольство курсом президента России Владимира Путина на противостояние с Западом. Экономические санкции должны были ударить по российской экономике и вызвать недовольство населения ухудшением материального благосостояния. Наконец, санкции против Крыма должны были убедить население полуострова, что желание находиться в составе России вредит его практическим интересам.

По логике США, ЕС и других поддержавших санкционный режим стран политическая изоляция, экономические проблемы и жесткая информационная война должны были привести к ослаблению внутренних и международных позиций России, вынудив ее руководство согласиться с требованиями Запада. Тем не менее, спустя почти три года мы видим обратную картину.

Российское руководство не только не отступило от своей линии, но и укрепило свои позиции в различных регионах мира. Ясно и то, что президент США Барак Обама поторопился, заявив в конце 2014 года, что российская экономика "разорвана в клочья". Уровень поддержки Путина в России не только не упал, а сохраняется у исторического максимума, то есть население страны не стало возлагать на него вину за сокращение реальных доходов и падение уровня жизни. Наконец, желания возвращаться на Украину в Крыму также не возникло.

Таким образом, не была достигнута ни одна из целей санкционного режима, а поскольку санкции действуют уже в течение довольно длительного времени, трудно ожидать, что они вообще будут когда-либо эффективны. Неэффективность санкционной политики указывает на просчеты в ее формулировании, на то, что положенные в ее основу допущения были неправильными, прогнозируемые последствия были переоценены, а нежелательные — не учтены.

Альянс России и Ирана на фоне интересов в Сирии

Одним из таких просчетов было игнорирование теории баланса сил в международных отношениях. При разрыве отношений с Россией не учитывалось, что это развяжет ей руки для укрепления отношений с неподконтрольными Западу странами в Азии и на Ближнем Востоке, изменив региональный баланс сил. Асимметричный ответ не заставил себя долго ждать.

Россия начала прилагать огромные усилия для скорейшего завершения переговоров по ядерному досье Ирана, чтобы снять с него санкции Совета Безопасности ООН. Сделка была заключена летом 2015 года. Тогда американские дипломаты не раз высказывали удивление по поводу лихорадочной работы российских коллег, называя ее творческой и неустанной. Причина этой активности должна была стать понятной уже в сентябре, когда было официально заявлено о начале российской военной операции в Сирии.

По сути, за последние два года Россия и Иран создали успешный альянс на основе совпадения интересов в Сирии. Помощь России на переговорах укрепила доверие иранского руководства, которое было дополнительно закреплено поставкой в Иран комплексов ПВО С-300. Предоставление такой технологии — очень серьезная услуга со стороны России, потому что оно делает воздушное нападение на страну, которым Ирану постоянно грозили Израиль и США, очень сложным и дорогостоящим. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев отменил контракт на поставку этих комплексов из солидарности с Западом, но после введения санкций у российского руководства исчезли причины ограничивать военное сотрудничество с Ираном и появилось много причин его развивать.

Крепнущие отношения России и Ирана, а также успехи их совместной операции в Сирии изменили региональный баланс сил. В такой ситуации в международных отношениях неизбежно начинается автоматическая цепная реакция, толкающая соперников усиливающейся страны искать противовес. Это вынудило противников исламской республики, таких как Саудовская Аравия, также искать точки сближения с Россией. Среди прочего, усиливающееся влияние России в ближневосточных делах проявилось осенью 2016 года при успешном согласовании сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Положительный сдвиг в отношениях с Японией

Другим важным примером непредвиденных последствий санкций стало усиление России в Азиатско-тихоокеанском регионе, о котором говорит положительный сдвиг в отношениях с Японией. Как известно, Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды, захваченные СССР в ходе Второй мировой войны. Япония отказывается развивать отношения и подписывать мирный договор до их возвращения. Россия, в свою очередь, считает острова своей законной территорией и не видит оснований их возвращать.

Казалось бы, логичным компромиссом было бы поделить спорные острова поровну, но общественное мнение в Японии хочет непременно четыре острова, а в России — не хочет отдавать ни одного. В такой ситуации российскому и японскому руководству в действительности не остается ничего другого, как попытаться изменить общественное мнение в обеих странах. Сделать это можно лишь через сближение двух стран путем всестороннего развития отношений, но Япония отказывалась это делать, до последнего рассчитывая, что Россия все-таки согласится уступить все острова.

Позиция Японии изменилась в 2016 году. Несмотря на санкции, лидеры двух стран провели несколько встреч и договорились вести переговоры об островах, параллельно приступив к масштабному наращиванию экономических связей. Какой новый фактор заставил Японию неожиданно сменить курс? Сближение России и Китая, начавшееся после введения санкций против России. Япония не может себе позволить оставаться в стороне, когда укрепляются отношения крупных игроков в регионе, так это меняет баланс сил не в пользу Японии.

Заявления США выглядят голословными

Неудивительно, что на этом фоне и в США, и в ЕС все чаще начинают звучать голоса, выступающие за смену курса и возобновление переговоров с Россией. Минус сотрудничества по сравнению с навязыванием своей воли — необходимость идти на взаимные уступки, но его очевидный плюс — возможность добиваться поставленных целей, когда давление не приносит ожидаемого результата.

Кроме того, затянувшаяся на годы неспособность западных стран во главе с США эффективно решать множащиеся кризисы начинает подрывать их международный авторитет. Война в Сирии идет шестой год и ей не видно конца, очень плохая ситуация сохраняется в Ираке, Афганистане и Йемене, на Украине продолжают гибнуть люди, глобальный миграционный кризис бьет рекорды, учащаются кровавые теракты и ширится их география.

Барак Обама может сколько угодно утверждать, что он почти победил "Исламское государство", и принимать за это награды от Пентагона, но на фоне регулярных терактов в Европе, Турции и других странах такие заявления — лишь медийный фантом, который не столько затушевывает провал политики, сколько его подчеркивает.

В действительности, "стратегическая" и "вдумчивая" политика нынешнего американского президента очень сильно подорвала репутацию США. Достаточно посмотреть на то, как Филиппины — один из самых давних и надежных американских в Азии — открыто заявляет о переориентации на Китай и Россию. Член НАТО Турция, подозревая США в двойной игре на Ближнем Востоке и столкнувшись с серьезнейшими проблемами из-за последствий многолетней войны в Сирии, сближается с Россией и Ираном, отдалившись от Запада.

В таких условиях фундамент санкционной политики на глазах крошится, причем скорее по политическим, чем непосредственно по экономическим причинам. Хотя санкции и российские контрсанкции нанесли ощутимый экономический ущерб как России, так и Европе, обе стороны показали, что они вполне в состоянии его пережить. Но правительства, которые проводят неэффективную и нецелесообразную политику, либо меняют свою политику, либо в конечном итоге сменяются избирателями, как показали недавние президентские выборы в США.