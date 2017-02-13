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Француз Жиру второй год подряд добивается успеха на Simple Session

Video
Алексей Маргиев
Cегодня 19:31
Рубрика: Спорт

В Таллинне завершился турнир по экстремальным видам спорта Simple Session. Он собрал 150 BMX-велосипедистов и скейтбордистов из 34 стран. А главным героем стал юный французский скейтбордист Аурельен Жиру, который выиграл соревнования в своем виде программы второй год подряд.

Один из самых престижных в мире экстремального спорта турниров Simple Session прошёл в Таллинне уже седьмой год подряд. На этот раз организаторам удалось собрать в Saku Suurhall почти всех сильнейших BMX-велосипедистов и скейтбордистов, передает "Актуальная камера".

Все они соревновались в одном спроектированном исключительно для этого турнира парке. В нем были объединены секции, имитирующие клумбы, перила, бордюры. парапеты с рампами и трамплинами для полетов на велосипедах. В этом году призы разыгрывались в трех категориях.

У скейтбордистов второй раз подряд победу одержал 18-летний француз Аурельен Жиру. Юный фанат скейтбординга сроднился с доской, когда ему было семь лет, и уже через год выиграл свои первые соревнования. А в 2016-м он стал одним из самых молодых победителей Simple Session.

В этом году Жиру уверенно выиграл квалификацию, однако в первой финальной попытке допустил несколько ошибок и перед своим вторым выходом на арену занимал лишь восьмое место. Однако не по годам хладнокровный парень в своей решающей попытке великолепно исполнил все головокружительные трюки, получил от судей фантастическую оценку - 90,33 балла и второй год подряд стал победителем Simple Session.

BMX-велосипедисты в этом году соревновались в двух различных классах - в стрите и в парке. В стрите, где райдеры больше используют так называемые уличные конструкции, победил американец Гаретт Рейнольдс. Он единственный спортсмен в этой категории, который получил от судей за свое выступление больше 90 баллов. Российский велосипедист Макс Чуприна занял шестое место.

В парке победу отпраздновал другой американец Ларри Эдгар. Сильнейший российский райдер Костя Андреев показал девятый результат. Эстнские спортсмены в финальные соревнования во всех трех классах не пробились.

Виктор Сольц
Редактор

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